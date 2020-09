Fans sind sauer: Sarah Harrison zieht nach Dubai

Es ist bereits beschlossene Sache: TV-Promi und YouTuberin Sarah Harrison (früher: Nowak) zieht noch Ende diesen Jahres mit ihrem Ehemann Dominic nach Dubai. Ihre beiden Töchter Mia (2) und Kyla (2 Monate) kommen natürlich mit. «Bereit für ein neues Kapitel. Zuhause ist kein Ort, sondern ein Gefühl», schrieb sie zu einem Foto auf Instagram.

Der Entschluss steht schon seit März fest, also etwa zur selben Zeit, als Sarah zuletzt in Dubai war. Inzwischen ist klar: Sarah war damals nicht nur dort, um Urlaub zu machen, sondern um ihren Umzug zu planen. Fans hatten sie damals stark kritisiert, weil Sarah inmitten der Corona-Pandemie in die Vereinigten Arabischen Emiraten geflogen war.

Fans kritisieren, Sarah verteidigt ihre Entscheidung

Und jetzt hagelt es erneut Kritik für die 29-Jährige. «Wieso in ein Land ziehen mit schwieriger politischer und gesellschaftlicher Lage?», fragt etwa Fan. Ein anderer schreibt: «Wieso so weit weg von Deutschland, wo die Großeltern leben – die ihre Enkelkinder dann nicht mehr oft sehen werden?»

Sarah beantwortet die Fragen nicht, erklärt aber, dass sie mit der Kritik gerechnet habe. «Wir leben aber nicht, um es allen recht zu machen», verteidigt sie ihre Entscheidung. Ein Problem hat das Paar allerdings noch: «Unbedingt müssen wir uns drum kümmern, dass wir ein Zuhause finden. Das ist Prio Nummer Eins, damit wir endlich alles packen und verschiffen können», erklärt sie in einem YouTube-Video.

(L'essentiel/red)