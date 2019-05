Das erste Foto von Baby Sussex ist da

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwei Tage haben uns die frischgebackenen Eltern, Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37), auf das erste Foto ihres Sohnes warten lassen. Der Kleine kam am Montag um 5.26 Uhr (Ortszeit) und mit 3260 Gramm auf die Welt.

Jetzt hat das Royal-Paar das Geheimnis um das Aussehen ihres Kindes endlich gelüftet. Sie traten mit ihrem Baby vor die Medien.

Name noch unklar

Auf welchen Namen der jüngste Spross der britischen Königsfamilie in Zukunft hören wird, ist bislang noch nicht bekannt. «Wir denken immer noch über den Namen nach. Aber das Baby kam ja etwas später auf die Welt, also hatten wir etwas Zeit, um intensiver darüber nachzudenken», verriet Harry in seinem ersten Interview mit Sky News nur wenige Stunden nach der Geburt.

Bei den britischen Buchmachern lagen zuletzt aber James, Arthur, Philip und Albert hoch im Kurs. Herzogin Meghans persönlicher Lieblingsname sei Grey, wie sie vor ihrer Hochzeit auf ihrem Lifestyle-Blog namens «The Tig» verriet. Ein Prinz namens Grey dürfte in Großbritannien allerdings nicht gut ankommen, genauso wenig wie typisch amerikanische Namen, wie etwa Bradley.

(L'essentiel/kao)