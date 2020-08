So hat Kelly Osbourne 40 Kilo abgenommen

23 Kilogramm purzelten erst kürzlich bei Kelly Osbourne, an die 40 seien es sogar insgesamt gewesen, erklärte die 35-Jährige. Immerhin habe sie in der Vergangenheit bereits öfters abgenommen und dann wieder zugenommen. Das erste Mal hat Osbourne Gewicht verloren, nachdem sie 2009 in «Dancing With the Stars» aufgetreten war – aber sie packte die Kilos bald wieder drauf. Erst als sie 2012 vegan wurde und sich dem Wandern verschrieben hatte, begann das Gewicht wieder zu sinken.

Nun enthüllte Kelly ganz offen, dass nicht nur die vegane Ernährung und viel Bewegung zu diesem drastischen Gewichtsverlust geführt habe. Sie habe sich «vor rund zwei Jahren» ein Magenband setzen lassen. «Ich hatte eine Operation. Und es schert mich nicht, was andere sagen», erklärte sie in einem Podcast-Interview. «Ich habe es gemacht und ich bin stolz darauf.»

«Als ich fett war, war ich unsichtbar»

Seitdem sie so viel schlanker sei, sehe sie viele Dinge aus einem anderen Blickwinkel, so Osbourne weiter. «Mein Gewichtsverlust hat mich zornig auf Hollywood gemacht. So verdammt zornig», gestand sie. «Denn als ich fett war, war ich unsichtbar. Sie wollten mit mir nicht arbeiten, sie wollten gar nichts mit mir tun.»

Rückblickend wisse sie nun genau, mit wem sie arbeiten wolle und mit wem nicht. «Weil ich genau weiß, wer mich fett genannt hat, und ich weiß, wer nicht mit mir arbeiten wollte. Ich weiß genau, wer es gesagt hat. Ich habe eine wirklich dicke Haut, aber ich habe es genommen und abgespeichert. Ich weiß genau, was man einmal über mich gesagt hat, und das ist die beste Rache.»

(L'essentiel/tha)