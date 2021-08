Zendaya und Tom Holland turteln auf Hochzeit

Es ist fast schon eine Bilderbuch-Liebesgeschichte: Seit sich die Schauspielerin Zendaya Coleman (24) und Schauspieler Tom Holland (25) vor vier Jahren am Dreh zum Film «Spiderman: Homecoming» kennenlernten, munkelten Fans über eine mögliche Beziehung zwischen den beiden. Belege dafür gab es allerdings nie, bis die beiden Stars im Juli beim Knutschen im Auto erwischt wurden. Seither steht fest, dass sie etwas am Laufen haben. Und es scheint etwas Ernstes zu sein, denn: Am Sonntag besuchte das Paar gemeinsam eine Hochzeit von Freunden in Simi Valley, einer Stadt in Kalifornien.

Dort konnten die Turteltäubchen kaum die Finger voneinander lassen. Auf jeglichen Hochzeitsvideos, die Freunde und Verwandte des Ehepaares auf Instagram posteten, sind Zendaya und Tom eng beieinander zu sehen. Sie tuscheln, kuscheln und halten Händchen. Für ein Foto lächelten sie eng umschlungen in die Kamera. Zendaya trug dabei ein langes, goldenes Kleid. Tom Holland stylte sich klassisch, mit schwarzer Hose und weißem Hemd.

Gemeinsamer Spiderman-Film erscheint im Dezember

Wem die Pärchen-Schnappschüsse noch nicht genug sind, der kann das Schauspiel-Duo schon bald auf der großen Leinwand rumknutschen sehen. Noch dieses Jahr im Dezember soll der Film «Spiderman: No Way Home» erscheinen, worin die beiden ein Liebespaar spielen. Tom Holland spielt Peter Parker alias Spiderman, und Zendaya verkörpert als Michelle Jones seine Freundin. Am Dienstag ist der offizielle Trailer zum Film erschienen, den die Stars stolz auf Instagram posteten.

Schon seit 2017 ein Paar?

Im Jahr 2017 waren die US-Amerikanerin und der Brite in «Spiderman: Homecoming» erstmals als Filmpaar zu sehen. Schon damals gab eine Quelle gegenüber dem US-Magazin «People» an, dass die Filmstars im Laufe der Dreharbeiten angefangen hätten, sich zu daten: «Sie sind super vorsichtig, denn sie wollen ihre Liebe aus der Öffentlichkeit halten, aber sie haben zusammen Ferien gemacht und verbringen so viel Zeit wie möglich miteinander».

Die beiden dementierten eine Beziehung jedoch und Zendaya bezeichnete Tom noch im selben Jahr als «einer meiner besten Freunde». In der Zwischenzeit sollen der Schauspieler und die Schauspielerin sogar in anderen Beziehungen gewesen sein. Ob die «Spiderman»-Co-Stars damit nur die Öffentlichkeit ablenken wollten, oder ob sie tatsächlich erst seit Kurzem ein Paar sind, ist unklar. Schaut man sich allerdings die Hochzeits-Schnappschüsse an, könnte man glatt meinen, die beiden seien schon ewig ineinander verliebt.

(L'essentiel/Lara Hofer)