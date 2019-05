Alyssa Milano ruft zum Sex-​​Streik auf

«Schützt eure Vaginas, Ladys», heißt es in einem Tweet von Alyssa Milano. Die US-Schauspielerin ruft Frauen via Social Media zum Sex-Streik auf. Damit will sie gegen das verschärfte Abtreibungsgesetz in Georgia protestieren. «Solange Frauen nicht die rechtliche Kontrolle über ihren Körper haben, können wir eine Schwangerschaft nicht riskieren», heißt es im Streikaufruf. Wie lange der Streik dauert, müsse jede Frau selber wissen.

Our reproductive rights are being erased.Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy. JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.I'm calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 11. Mai 2019

Unterstützung erhält Milano beispielsweise von Schauspielerin und Sängerin Bette Midler. «Ich hoffe, dass die Frauen in Georgia keinen Sex mit ihren Männern haben, bis diese Demütigung aufgehoben worden ist.»

I hope the #womenofGeorgia stop having sex with men until these indignities are overturned.— Bette Midler (@BetteMidler) 11. Mai 2019

Milanos Tweet hat auf Social Media heftige Diskussionen ausgelöst. Die Kritik prallt an der Schauspielerin jedoch ab. Der Aufruf habe den gewünschten Effekt gehabt: «Die Leute beginnen, über den Krieg gegen Frauen zu reden», sagte Milano zur Nachrichtenagentur AP.

Das Gesetz in Georgia soll Anfang 2020 in Kraft treten. Demnach soll eine Abtreibung verboten sein, sobald ein Herzschlag des Fötus' zu hören ist. Das ist teilweise schon in der sechsten Woche der Fall.

(L'essentiel/woz)