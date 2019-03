«Bitte betet für mich»

Bereits vor drei Jahren wurde bekannt, dass Justin Bieber (25) an Depressionen leidet. Mitte Februar 2019 berichtete das «People»-Magazin, dass der 25-Jährige erneut depressiv sei. Der Sänger soll sich Hilfe gesucht haben und sich zurzeit wegen seiner psychischen Probleme in Behandlung befinden.

In seinem neusten Insta-Post schüttete Justin nun sein Herz aus. Er teilte ein Schwarz-weiß-Bild aus dem Jahr 2016, auf dem er gemeinsam mit Manager Scooter Braun (37) und Kanye West (41) betet.

Er wendet sich an seine Fans

Er teile diesen Post in der Hoffnung, dass sich andere darin wiederfinden können, schreibt der kanadische Popstar. Weiter legt er offen, was er gerade durchmacht: «Ich habe viel zu kämpfen gehabt. Ich fühle mich super durcheinander und seltsam…».

Doch Bieber gibt sich optimistisch: «Ich erhole mich immer wieder, also mache ich mir keine Sorgen, ich wollte mich nur bei euch melden und euch darum bitten, für mich zu beten. Gott ist gewissenhaft und eure Gebete funktionieren. Das ist die menschlichste Zeit, in der ich je war. Ich stelle mich dem kopfvoran.»

Mit seiner Ehe mit Hailey habe seine psychische Verfassung nichts zu tun, wie eine Quelle dem «People»-Magazin im Februar verriet. Justin habe mit dem Ruhm zu kämpfen — sein Erfolg setze ihm mental stark zu.

Wie Justins aktuelle Insta-Stories zeigen, genießt er gerade erst recht die Zeit mit seiner Frau (und dem Hündchen Oscar).

Sex- und Drogenbeichte

Zur Zeit seines weltweiten Durchbruchs hatte der Sänger ein Suchtproblem, wie er Anfangs Februar 2019 gegenüber der «Vogue» zugab: «Ich tat Dinge, für die ich mich so sehr schämte, weil ich sexsüchtig war. Und ich glaube, ich habe Xanax benutzt, weil ich mich so geschämt habe.»

Mit dem Medikament Xanax werden Angst- und Panikstörungen behandelt. «Die Drogen legten einen Film zwischen mich und dem, was ich tat», sagte Bieber in der «Vogue». «Es wurde ziemlich dunkel in mir. Ich glaube, es gab Zeiten, in denen meine Security spät in der Nacht zu mir kam, um meinen Puls zu überprüfen und um zu sehen, ob ich noch atme». Seit 5 Jahren ist der Sänger nach eigenen Angaben clean.

(L'essentiel/afa)