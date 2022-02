Prinz Charles traf Queen zwei Tage vor positivem Test

Laut britischen Medienberichten soll der designierte Thronnachfolger Charles seine Mutter, Königin Elizabeth II, zwei Tage vor seinem positiven Corona-Test getroffen haben. Beim Prinz of Wales war am Donnerstag das Coronavirus nachgewiesen worden. Wie die Tageszeitung «The Guardian» berichtet, sollen die 95-Jährige und ihr 73-jähriger Sohn am Dienstag Zeit auf Schloss Windsor zusammen verbracht haben.

Die Queen ist laut Medienberichten vollständig geimpft. Ein Palast-Insider hat gegenüber der Zeitung den Kontakt zwischen den beiden bestätigt. Ob die Königin Symptome zeigt oder negativ getestet worden ist, bleibt jedoch unklar. Als Reaktion auf die Infektion ihres Sohnes hätten die Ärzte bei der Monarchin tägliche Corona-Tests angeordnet, heißt es im Artikel weiter.

Dieses Jahr feiert die Queen ihr 70. Thronjubiläum. Vor kurzem hat sie zudem bekanntgegeben, dass Charles’ Lebenspartnerin Camilla Parker Bowles künftig den Titel als «Queen Consort» tragen soll.

(L'essentiel/Patrick McEvily)