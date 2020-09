Demi Lovato lässt ihre Verlobung platzen

Während diese schwere Zeit viele Showstars noch enger aneinander schweißt, gehen die Musikerin Demi Lovato (28) und «Under the Dome»-Star Max Ehrich (28) von nun an wieder getrennte Wege. Laut dem US-Magazin People soll das Paar diese «schwere Entscheidung» gemeinsam getroffen haben. Die geplante Traumhochzeit des Promi-Paares ist damit Geschichte.

Im Sommer schien Lovatos Himmel noch voller Geigen zu hängen. Zahlreiche Pärchen-Fotos der beiden Turteltauben schmückten ihren Instagram-Account, wo sie auch stolz und überglücklich ihre Verlobung verkündeten. Damals hätte sie es gar nicht erwarten können, «eine Familie und ein Leben» mit dem Schauspieler zu haben. Und das, obwohl sich das Paar erst im März 2020 offiziell zu seiner Liebe bekannte. Nach zahlreichen persönlichen Krisen schien es damals, als ob Demi Lovato neben ihrem beruflichen Erfolg auch endlich ihr privates Glück bei Max Ehrich gefunden hätte.

Weder Lovato noch Ehrich haben bislang ein Statement zu ihrer Trennung abgegeben. Insider vermuten aber, dass die Beziehung der beiden schlussendlich aber allen Anschein nach an den Herausforderungen des Alltags und an der beruflich bedingten Distanz zerbrochen ist. Während die Sängerin nämlich in Los Angeles lebt, steht der Schauspieler für ein Filmprojekt im entfernten Atlanta vor der Kamera. Zudem soll ihm auch sein neuer Bekanntheitsgrad zu Kopf gestiegen sein, will eine anonyme Quelle wissen. «Das war hart», heißt es aus dem Umfeld des Ex-Paares. «Er hat sich ganz einwickeln lassen.»

(L'essentiel/red)