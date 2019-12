Madonna kuschelt mit ihrem 25-​​jährigen Tänzer

Schon länger wurde gemunkelt, dass zwischen Madonna und ihrem 36 Jahre jüngeren Background-Tänzer Ahlamalik Williams auch neben der Bühne was läuft. Nun scheint es Bestätigung zu geben: Am Wochenende zeigte sie sich kuschelnd mit dem 25-Jährigen auf einem Hotelbalkon in Miami.

Gerüchte, dass der Popstar den Tänzer datete, kursierten erstmals im vergangenen Juni, als sie ein Video auf Instagram gestellt hat, in dem sie Ahlamalik antwerkte. In den vergangenen Monaten tauchte der 25-Jährige zudem immer wieder in Madonnas Insta-Posts auf. Die Beziehung dürfte sich also über längere Zeit angebahnt haben.

Hier motivierte Ahlamalik Madonna etwa zum Durchhalten eines Bades in Eiswürfeln. Aktuell befindet sich Madonna auf ihrer Madame-X-Welttournee – wie sie auf Instagram erklärte, nimmt sie nach jeder Show ein Eisbad.

Madonnas Lover sind oft um einiges jünger

Auch bei Madonnas Tochter Lourdes (23) scheint es in der Liebe gerade rund zu laufen: Sie gesellte sich mit einem Mann, der sie eng umschlungen in den Armen hielt, zu ihrer Mutter und Ahlamalik auf die Terrasse. Wer Lourdes potenzieller Freund ist, ist nicht bekannt.

Madonna datete in den vergangenen Jahren immer wieder Männer, die einen beachtlichen Altersunterschied zu ihr hatten. So wurden ihr schon Beziehungen mit Choreograph Brahim Zailbat (damals 23), Tänzer Timor Steffens (damals 26) und Model Kevin Sampaio (damals 31) nachgesagt.

(L'essentiel/mim)