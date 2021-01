Harry Styles hält Händchen mit Olivia Wilde

Die einen bekommen bei dieser News Schnappatmung, andere gehen per sofort nur noch mit Herzchen in den Augen durchs Jahr: Harry Styles (26) und Olivia Wilde (36) haben sich offenbar gefunden. Und damit meinen wir nicht auf dem Filmset. Nein, so richtig. Privat.

Gelüftet wurde das Geheimnis an der Hochzeit von Harrys Manager Jeffrey Azoff im kalifornischen Montecito. Und das, obwohl coronabedingt gerade mal 16 Gäste teilnahmen.

«Daten seit einigen Wochen»

Klar war der britische Popstar unter den Auserwählten. Harrys Plus 1: Olivia! Die beiden sollen während der Feier Händchen gehalten haben, hat das Portal TMZ.com vernommen. Pagesix.com liefert kurz später den Bildbeweis.

«Im Beisein ihrer Freunde waren sie sehr zärtlich zueinander, hielten Händchen und sahen glücklich aus. Sie daten seit einigen Wochen.», plaudert zudem ein Insider gegenüber People.com.

Wo sich die beiden gefunden haben, scheint klar. Denn Styles hat die Hauptrolle in Wildes Film «Don’t Worry Darling». Sie selbst spielt ebenfalls mit, führt zudem Regie. Zurzeit drehen die zwei zusammen auf der San Ysidro Ranch – ebenfalls in Montecito.

Eigentlich hätte ja erst Shia LaBoeuf (34) statt Harry Styles im Psychothriller mitspielen sollen. Zum Glück ist LaBoeuf, der gerade erst wegen schweren Missbrauchs verklagt wurde, wieder abgesprungen. Oder ist abgesprungen worden, das ist nicht ganz klar.

Wilde verteidigte Styles

Wie sehr Wilde ihren Hauptdarsteller Styles mag, ließ sie schon im November ein kleines bisschen durchblicken: Damals löste der One-Direction-Star mit seinem «Vogue»-Cover im Gucci-Spitzenkleid eine Kontroverse im Netz aus. Als die rechtskonservative US-Aktivistin Candace Owens (31) die Bildstrecke auf Twitter heftig kritisierte, setzte sich auchWilde öffentlich für Styles ein – mit deutlichen Worten. «Du bist erbärmlich!», so die Twitter-Antwort der Filmemacherin an Owens.

Ebenfalls im November machte Olivia Wilde ihre Trennung von Jason Sudeikis (45) publik. Die beiden waren sieben Jahre lang verlobt und haben zwei gemeinsame Kinder, Otis Alexander (6) und Daisy Josephine (4).

(L'essentiel/Katja Fischer)