«Die Leute haben mit Eier auf uns geschmissen»

«Unsere Karriere wurde größer als die Musik, die wir gemacht haben», blickt Bill Kaulitz im Gespräch mit Kai Pflaume auf seine Karriere zurück. «Wir haben den Spaß daran verloren», gesteht der «Tokio Hotel»-Sänger.

Denn die Band hatte nicht nur viele Fans, sondern auch viele Hater. «Die Leute haben mit Sachen auf uns geschmissen, mit Flaschen und Eiern.» Bill und Co. standen unter Polizeischutz. «Wir waren sehr jung, sehr erfolgreich, ich glaube, es war viel Neid dabei», vermutet der Sänger.

Seit 2010 wohnt er mit seinem Bruder nun in Los Angeles. «Wir hatten das Gefühl, dass jeder Schritt, den wir machen, falsch ist», so Bill über ihre Karriere in Deutschland. In den USA scheinen die beiden nun glücklich zu sein. Sein Bruder Tom ist inzwischen verheiratet – mit GNTM-Chefin Heidi Klum. Bill verbringt oft und gerne Zeit mit Tom und Heidi. An die Hochzeit erinnert er sich gerne zurück: «Das war auch der schönste Tag in meinem Leben, glaube ich.»

(L'essentiel/red)