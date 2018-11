Auch die Promis müssen vor den Flammen fliehen

Viele der Stars aus Hollywood haben sich auf Social Media zu den Waldbränden in Kalifornien zu Wort gemeldet. Sie drücken ihre Ängste aus und lassen ihre Fans wissen, dass es ihnen gut geht. So beispielsweise Star-Wars-Schauspieler Mark Hamill. Er meldete sich via Twitter zu Wort. Dort lässt er seine Follower wissen, dass er mit seiner Familie in Sicherheit ist. Dazu postet er einige Bilder, die zeigen, wie nahe die Flammen sind.

Thanks for your concern everyone. Although the ???????? are dangerously close to our home-@MarilouHamill-@NathanHamill-@GriffinHamill-@chelseahamill-Millie-Mabel & I are all safe at the moment & rooting for our #FearlessFirefighters in their battle vs #MeanMotherNature. pic.twitter.com/nBC5HscBlK— Mark Hamill (@HamillHimself) 9. November 2018

Evakuiert werden mussten die Villen von Lady Gaga und Alyssa Milano. Letztere meldet sich ebenfalls auf Twitter zu Wort und sagt, dass sie zusammen mit ihren Kindern, den Hunden, ihrem Computer und den Doc-Marten-Stiefeln in wohlauf sei.

I just had to evacuate my home from the fires. I took my kids, dogs, computer and my Doc Marten boots. (Husband is in NY. Horses are being evacuated by my trainer.)— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 9. November 2018

Kurzzeitig besorgt war auch Schauspieler Charlie Sheen. Er schrieb auf Twitter, dass er seine Eltern nicht erreichen könne. Mittlerweile konnten diese allerdings kontaktiert werden. Sie seien wohlauf, müssten die Nacht aber wohl im Auto verbringen, sagten sie.

Ebenfalls hart getroffen hat das Feuer den Kardashian-Jenner-Clan. Laut TMZ brennt sowohl das Haus von Kim Kardashian und Kanye West als auch die Villa von Caitlyn Jenner. Letztere postete ein Video auf Instagram, in dem sie sagte, es sei ein schrecklicher Morgen gewesen, jetzt seien sie aber in Sicherheit.

Cher sorgt sich um ihr Haus in Malibu. Auf Twitter schreibt sie: «Ich mache mir Sorgen um mein Haus, aber es gibt nichts, das ich tun könnte. Die Häuser von Freunden sind abgebrannt. Ich kann den Gedanken, dass es kein Malibu geben könnte, nicht ertragen. Ich hatte seit 1972 ein Haus in Malibu.»

I'm worried about my house????, but there is nothing I can do.Friends houses have burned????????I can't bear the thought of there being no Malibu I've had a house in Malibu since 1972????— Cher (@cher) 9. November 2018

Auf seinen Instagram-Storys filmt Will Smith den Rauch und die Flammen von Weitem. Er sagt, dass sich sein Haus zwar noch nicht in der Evakuierungszone befinde, er mit seiner Familie aber dennoch wegfahren werde. «Es ist angsteinflössend.»

Bella Hadid schreibt auf Instagram: Ich kann es nicht glauben. «Es macht mich so emotional, die Fotos zu sehen, die in den letzten zwei Tagen aufgenommen wurden. Unser schönes Malibu sieht heute so traurig aus.»

