Ist Scarlett Johansson schwanger?

Scarlett Johansson (36) und ihr Ehemann Colin Jost (39) erwarten angeblich ihr erstes gemeinsames Kind. Dies berichtet das US-Portal «Page Six» unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen, die dem Paar nahestehen. Wann genau es soweit sein soll, ist nicht bekannt. Einer der Insider verrät allerdings: «Der Geburtstermin ist schon bald.»

Scarlett und Colin haben sich bislang noch nicht öffentlich zur angeblichen Schwangerschaft geäußert. Die Schauspielerin und der Komiker halten ihr Privatleben ohnehin mehrheitlich aus dem Rampenlicht. «Scarlett macht keinen Hehl aus ihrer Schwangerschaft. Sie hält das aus der Öffentlichkeit», so ein weiterer Insider gegenüber «Page Six».

Reduzierte «Black Widow»-Promo

Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft im Hause Johansson-Jost halten sich seit Wochen hartnäckig. Scarlett ist momentan mit der Promotion ihres neuen Marvel-Films «Black Widow» beschäftigt, für den sie nicht nur in der Titelrolle vor der Kamera stand, sondern auch als Produzentin tätig war. Fans ist jedoch aufgefallen: Interviews und andere Engagements nimmt Scarlett nur via Video-Chat wahr.

In den Zoom-Auftritten ist sie jeweils nur von der Schulter aufwärts zu sehen. Bisherige Events zum Film, die in Person stattgefunden haben, hat Scarlett ausgelassen. «Das ist natürlich überraschend, weil es sich um einen riesigen Marvel-Release handelt und sie der Star ist», so eine Quelle.

«Sie ist nie unterwegs»

Verdächtig ist vor allem Scarletts Absenz von einem «Black Widow»-Screening, das am vergangenen Freitag in den Hamptons, einer beliebten Ferienregion im US-Bundesstaat New York, stattgefunden hat. Dies, weil Scarlett und Colin in den Hamptons ein Ferienhaus besitzen und laut «Page Six» den Sommer dort verbringen. «Normalerweise sieht man Scarlett hier oft am Strand oder beim Kaffee trinken. Aber diesen Sommer ist sie nie unterwegs», so eine Anwohnerin gegenüber dem Portal.

Scarlett Johansson und Colin Jost haben sich vergangenen Oktober das Jawort gegeben. Ihre Beziehung publik gemacht haben die beiden rund drei Jahre zuvor. Aus erster Ehe mit dem französischen Journalisten Romain Dauriac (39) hat Scarlett die mittlerweile sechsjährige Tochter Rose. Für Colin wird es das erste Kind sein.



(L'essentiel/Angela Hess)