Pitts neue Flamme ist noch immer verheiratet

Für Oscarpreisträger Brad Pitt (56, Once upon a Time ... in Hollywood) hängt der Himmel endlich wieder voller Geigen. Mit dem deutschen Model Nicole Poturalski (28) befindet sich der begehrte Hollywood-Junggeselle seit letzter Woche auf Romantik-Urlaub in Südfrankreich. Die beiden Turteltauben haben sich zwar auf Pitts Weingut Miraval, auf dem der Schauspieler auch seiner Exfrau Angelina Jolie (45, Girl, Interrupted) 2014 das Jawort gab, zurückgezogen, doch immer mehr Details über ihr gar nicht allzu junges Liebesglück werden jetzt bekannt.

Paar lernte sich bereits 2019 kennen

So sollen sich die beiden schon vor über einem Jahr auf einer Filmpremiere in Berlin begegnet sein und sich von diesem Zeitpunkt an regelmäßig gesehen haben. Auch in ihren Instagram-Postings sprach Topmodel Nicole immer wieder davon, wie sehr sie die gemeinsame Zeit mit ihrer «besseren Hälfte» in Los Angeles genieße. Klingt ja alles wunderbar romantisch, doch einen Haken dürfte es dabei geben: Wie unter anderen die Daily Mail berichtet, soll Nicole nach wie vor nicht nur mit dem deutschen Gastronom Roland Mary (68) verheiratet sein. Das Paar hat außerdem einen siebenjährigen Sohn.

Model lebt in einer «offenen Beziehung»

Mary gehört unter anderem das Berliner Szene-Lokal «Borchardts» – der Ort, an dem sich Pitt und Poturalski 2019 näher gekommen sind. Dass sich seine Frau jetzt in den Armen des Hollywood-Beaus liegt, dürfte ihm aber nichts ausmachen. Poturalski und Mary sollen nämlich eine «offene Beziehung» leben und damit vollkommen zufrieden sein, berichtet zumindest ein Bekannter der beiden der Daily Mail. Der Szene-Gastronom sei bereits fünfmal verheiratet gewesen und habe kein Interesse an «Negativität und Eifersucht», heißt es.

Auch Brad Pitts Ex Angelina Jolie scheint nichts gegen die junge Liebe zu haben. Laut HollywoodLife sei es ihr wichtig, mit wem er zusammen ist, wenn es die gemeinsamen Kinder betrifft. Ansonsten habe sie kein Interesse daran, mehr über sein Liebesleben zu erfahren, heißt es auf der Promi-Plattform. Keine schlechten Voraussetzungen für eine neue Hollywood-Romanze mit Happy End.

(L'essentiel/red)