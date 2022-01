Pietro Lombardi zeigt sein Bäuchlein

Mal wiegt er weniger, dann mal wieder mehr: Pietro Lombardi hat seit Jahren mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen. Zuletzt erzählte er in einem Podcast mit seinem Kumpel Giovanni Zarrella, dass er über hundert Kilo wiege. Er sagte: «Ich bin entspannt, aber mein Körper ist nicht im besten Zustand.»

«Dick und genauso perfekt»

Doch inzwischen dürfte sich der ehemalige «DSDS»-Sieger wohl in seinem Körper fühlen. Das beweist auch seine Story, die er kürzlich auf Instagram teilte. Das Foto zeigt, wie er selbstbewusst vor einem Spiegel posiert. Dazu schrieb er: «Dick und genau so perfekt. Also für mich zumindest.» Allerdings löschte er das Posting nur wenig später.

Demnächst erscheint übrigens wieder eine neue Single von Pietro. «Vorbei» erscheint am 27. Januar.

