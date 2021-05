Bohlen hilft Unfallopfer wieder auf die Beine

Seit seinem überraschenden Aus bei RTL, hält der 67-Jährige seine 1,6 Millionen Follower regelmäßig mit lustigen Videos auf dem Laufenden. Doch dieses Mal hatte Dieter Bohlen unschöne Neuigkeiten. Denn während eines Ausflugs auf den Straßen Mallorcas wurde der Poptitan plötzlich Augenzeuge eines Unfalls.

«Ich bin hier gerade mit meinem Auto lang gekommen. Da kam mir der Motorradfahrer entgegen und verlor die Kontrolle über das Ding. Ist umgeflogen», beschreibt Bohlen in seiner Instagram-Story die Situation. Doch der Poptitan zögerte nicht lange und half dem gestürzten Biker wieder auf die Beine.

« Der hält noch nicht mal an »

«Ich bin schnell raus. Mensch, der hat das Ding nicht mehr hoch gekriegt», erklärt der 67-Jährige und teilt ein Video, das ihn dabei zeigt, wie er dem Verunglückten beim Aufstellen seiner Maschine hilft.

Doch so hilfsbereit wie Bohlen scheint nicht jeder zu sein. Neben zahlreichen Autos fuhr sogar ein Bus einfach an der Unfallstelle vorbei - sehr zum Ärger des ehemaligen DSDS-Jurors. «Der hält noch nicht mal an [...] Wir sollten uns doch alle helfen, Mensch, Leute, lasst uns alle zusammenhalten und uns alle helfen, wenn es geht.»

(L'essentiel/dob)