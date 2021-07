Datet Adele jetzt den Agenten von LeBron James?

Die sonst so öffentlichkeitsscheue Adele hat sich am Wochenende beim NBA-Finalspiel in Phoenix, im US-Bundesstaat Arizona, sehen lassen. Gespielt haben die Phoenix Suns gegen die Milwaukee Bucks. Dabei saß die 33-Jährige neben Rich Paul (39), dem Agenten von Basketball-Legende LeBron James (36). Doch wie kommen Medien wie «Page Six» darauf, es könnte sich bei den beiden um ein Liebespaar handeln?

«Seine Freundin ist Adele»

Sportjournalist Brian Windhorst (43) von «ESPN» hatte Adele im Podcast «The Lowe Post» als Pauls Freundin bezeichnet: «Rich Paul, der Agent von LeBron James, bringt seine Freundin zum Spiel. Seine Freundin ist Adele», kommentierte Windhorst. Eindeutige Hinweise, dass die beiden tatsächlich ein Paar sind, soll es bei dem NBA-Spiel allerdings nicht gegeben haben. Den Bildern zufolge hatten die beiden auf jeden Fall eine gute Zeit: Adele strahlt mit Rich Paul um die Wette.

Im März 2021 sind Adele und ihr Ex Mann Simon Konecki (47) sich über die Bedingungen ihrer Scheidung einig geworden. Das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Angelo (8) teilen sich die beiden. Kurze Zeit später wurde die Sängerin zusammen mit dem britischen Rapper Skepta (38) gesichtet. Zu den Gerüchten über die Beziehung mit Rich Paul hat sich die Sängerin bisher nicht geäußert.



(L'essentiel/Saskia Sutter)