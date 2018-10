Rate mal, welchen iPhone-​​Code Kanye hat

Artikel per Mail weiterempfehlen

Dieser Besuch hat selbst Donald Trump (72) die Sprache verschlagen. Hip-Hop-Mogul Kanye West (41) ist am Donnerstag seiner Einladung ins Weiße Haus gefolgt und hat den Auftritt vor einer Schar Journalisten für eine skurrile Selbstinszenierung genutzt. Kanye redete. Und redete. Und redete. Trump schwieg. Und ließ seinen Gast gewähren.

«Sie wissen, dass ich Sie liebe», sagte West dann noch. «Ich weiß», antwortete Trump. Und weil diese Bromance so innig ist, ließ West seinen Freund auch an seinen verrückten Ideen teilhaben. Er sprang vom Stuhl auf, zückte sein Mobiltelefon und zeigte Trump ein Foto eines futuristischen Flugzeugs namens iPlane 1. «In so etwas sollte unser Präsident fliegen», rief West. «Wenn er nicht gut aussieht, dann sehen wir nicht gut aus.»

Sechsmal die Null

Dabei verriet der von Kameras umgarnte Rap-Superstar auch ungewollt ein pikantes Detail: sein persönliches iPhone-Passwort. Auf einem Clip, der auf Twitter die Runde macht, ist die Zahlenfolge deutlich zu erkennen. Und sie könnte einfacher nicht sein: 000000 – sechsmal die Null.

Das Netz lacht über Wests unfreiwillige Enthüllung. Und ebenso über seine verrückte Wasserstoff-Flugzeug-Idee.

EXCLUSIVE: we have received Kanye West's iPlane designs pic.twitter.com/TyFrNhggbY— tc (@chillmage) 11. Oktober 2018

Whatever it is he's smoking, I don't fucking want any of it. pic.twitter.com/8KkPxi9Xqv— Kahlil Talledo (@KahlilTalledo) 11. Oktober 2018

(L'essentiel/kfi)