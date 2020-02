Robbie Williams zeigt stolz Söhnchen Beau

Am Valentinstag überraschte die Familie Williams mit den Baby-News. Kein Wunder, dass keiner etwas ahnte: Beau ist zwar von Robbie und seiner Frau, aber eine Leihmutter trug ihn aus. So haben sie es auch schon bei Tochter Coco (1) gemacht.

In der Nacht auf Dienstag postete Ayda nun ihren Ehemann (40) mit dem entzückenden Würmchen. Von Beau ist außer einem leicht behaarten Kopf nicht viel zu sehen, denn er schläft selig in den Armen seines Papas. Anfangs starrt Robbie seinen Sohn noch ganz vertieft an. Doch als er zu Ayda, die mitfilmt, aufblickt, sieht man, wie glücklich er mit seinem Jungen ist.

Beau ist das vierte Kind für den Sänger und seine Frau. Theodora Rose Williams ist inzwischen sieben, Charlton Valentine Williams fünf und Colette Josephine Williams ein Jahr alt.

(L'essentiel)