Schauspielerin Jennifer Lawrence ist verlobt

Seit Juni des letzten Jahres ist US-Schauspielerin Jennifer Lawrence mit dem Kunstgaleristen Cooke Maroney zusammen. Nun könnten bald die Hochzeitsglocken erklingen. Wie diverse US-Medien berichten, hat der 34-Jährige um die Hand von Lawrence angehalten.

Die 28-Jährige zählt zu den beliebtesten Schauspielerinnen der Welt. Besonders die Rolle als Katniss Everdeen in den Hungergames brachte ihr internationale Bekanntheit ein.

Antrag im Restaurant

In der Liebe blieb Lawrence bis vor kurzem allerdings ohne Glück. Ihre Beziehung mit dem Schauspieler Nicholas Hoult scheiterte nach drei Jahren und auch die Liaison mit Coldplay-Sänger Chris Martin sollte nicht funktionieren.

Nun soll es also mit Maroney klappen. Der New Yorker soll den Heiratsantrag im Restaurant gemacht haben. Anschließend wurde Lawrence mit einem großen Ring am Finger gesichtet.

(L'essentiel/fss)