Das Rich Kid von Fidel Castros Revolution

Die Insta-Fotos von Tony Castro lassen derzeit User auf Social Media vor Wut kochen. Sie zeigen den Enkelsohn von Fidel Castro, dem Mann, der fast 50 Jahre lang als Máximo Líder über Kuba herrschte, wie er ein Leben in Saus und Braus führt. Auf seinen Bildern protzt Tony Castro mit Luxus-Schiffsreisen nach Mexiko oder regelmäßigen Aufenthalten in Spanien.

Der Account des 22-Jährigen ist zwar privat, doch einer seiner 1200 Follower hat kürzlich mehrere Bilder der US-Zeitung «Miami Herald» zukommen lassen. Sie zeigen den jungen Mann etwa im Juli 2018 vor der Sagrada-Familia-Kathedrale in Barcelona oder bei einer Einkaufstour in Madrid im Dezember 2017. Auf anderen Bildern ist Castro hinter dem Steuer eines BMW zu sehen sowie beim Feiern mit Familienmitgliedern.

«Wer zahlt eigentlich für Tony Castros Luxusreisen?»

«Das gute Leben eines Sohnes der Revolution», kommentierte ein User auf Twitter die Fotos. «Wer zahlt eigentlich für Tony Castros Luxusreisen?», fragte ein anderer. Ein weiterer Nutzer meinte: «Ich bin sicher, dass die gebeutelte Bevölkerung Kubas diese Fotos lieben wird.»

Wie die Zeitschrift «Hola» berichtete, soll sich der Castro-Spross vor einiger Zeit als Laufsteg-Model in Spanien versucht haben. Unter anderem habe er für Chanel gearbeitet.

Mientras el pueblo se muere de hambre y miseria, Tony Castro el hijo de Antonio Castro vive en Cuba como un millonario y viaja el mundo entero como tal, quien paga los viajes de un joven de 20 años? Aca lo vemos en Panama pic.twitter.com/4SSZBRwE0n— I want to see my mother. (@8yearsoftorture) January 4, 2019

Highlife of children of the revolutionary elite in Cuba, where the official average salary is barely over $30 per month, bread is rationed and coffee has 50 percent lentils to make it last longer, taking vacations abroad is a luxury. Who pays for this?. https://t.co/3lC6HJ54mn— ghaleb cachalia (@GhalebCachalia) January 6, 2019

Erst vor wenigen Tagen hatte die kommunistische Parteiführung in Kuba den 60. Jahrestag der Revolution gefeiert. Am Neujahrstag 1959 hatte die Revolutionsarmee um Fidel Castro und seinen Bruder Raúl nach zwei Jahren Guerillakampf die staatlichen Truppen geschlagen. Diktator Fulgencio Batista floh ins Ausland und die Castros errichteten in den folgenden Jahrzehnten ein sozialistisches Bollwerk im Hinterhof der USA. Gesundheitsversorgung und Bildungswesen auf der Karibikinsel gelten als vorbildlich, Meinungsfreiheit gibt es aber bis heute nicht.

