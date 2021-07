Britneys Manager kündigt nach 25 Jahren

Der langjährige Manager von Popstar Britney Spears (39), Larry Rudolph (57), gibt seinen Job auf. Der 57-Jährige arbeitet seit 25 Jahren für Britney. Wie «Deadline» berichtet, teilte Rudolph seine Entscheidung über seinen Rückzug in einem Brief an Britneys aktuelle Vormünder Jamie Spears (68) – Britneys Vater – und die Treuhänderin Jodi Montgomery mit. Im Brief schreibt der Manager laut «Deadline», es sei über zweieinhalb Jahre her, dass er das letzte Mal mit Britney gesprochen habe. Damals habe die Sängerin ihm mitgeteilt, dass sie eine «unbefristete Arbeitspause einlegen» möchte, so Rudolph. Nun habe er zudem erfahren, dass Britney sich «offiziell zur Ruhe setzen» wolle.

«Ich werde immer unglaublich stolz auf das sein, was wir in unseren 25 gemeinsamen Jahren erreicht haben», schreibt Rudolph. Er wünsche dem Popstar «alle Gesundheit und alles Glück der Welt» und werde immer für sie da sein.

Rudolph war nicht in die Vormundschaft involviert

Manager Larry Rudolph betonte weiter, dass er nichts mit dem laufenden Vormundschaftsdrama zu tun habe. «Ich war nie Teil davon und kannte die Abläufe nicht», schreibt Rudolph laut «Deadline». Er sei von Britney eingestellt worden, um sie bei der Karriere zu unterstützen. «Und als ihr Manager glaube ich, dass es in Britneys Interesse ist, aus ihrem Team auszuscheiden, da meine professionellen Dienste nicht mehr benötigt werden.»

In einem persönlichen Statement verlangte Britney Spears Ende Juni, komplett von der Vormundschaft ihres Vaters Jamie befreit zu werden. Britney zufolge werden ihre Finanzen, ihre Karriere, ihr Privatleben und sogar die Entscheidung über weitere Kinder kontrolliert. So gab sie unter anderem an, dass sie ihre Spirale nicht von einem Arzt entfernen lassen dürfe. Der Antrag wurde einige Tage später vom zuständigen Gericht abgelehnt.



Die Vormundschaft von Britney trat 2008 in Kraft, nachdem Britney vor den Augen der Öffentlichkeit mehrere psychische Zusammenbrüche hatte. Normalerweise wird eine gesetzlich geregelte Fürsorge in diesem Ausmaß nur für ältere und gebrechliche Menschen erlassen.



