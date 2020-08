TV-​​Star jobbt wegen Corona als Pizzalieferant

Gaten Matarazzo hat einen Sommerjob, das ist so weit nichts Ungewöhnliches für einen 17-Jährigen. Doch das bedeutet in diesem Fall, dass Kunden ihr Essen von einem der Stars der Serie «Stranger Things» geliefert wird.

Gaten spielt in der Netflix-Erfolgsserie den schrulligen Dustin. Zusammen mit seinen Freunden bekämpft er das Böse, das aus dem Upside Down kommt. Da die Produktion der vierten Staffel wegen der Coronavirus-Pandemie gestoppt wurde, jobbt Matarazzo bei einem Essenslieferdienst. Ein Pressevertreter bestätigte dies gegenüber The Hollywood Reporter.

Der Schauspieler arbeitet wahrscheinlich gerade bei «Matarazzo’s Pizzeria and Restaurant» in Long Beach Island (New Jersey). Das Restaurant gehört nämlich seinen Großeltern. Matarazzo selbst lud schon 2017 seine Fans via Facebook ein, in dem Lokal vorbeizukommen.

(L'essentiel/tha)