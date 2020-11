Die Todesursache von Sean Connery steht fest

Sean Connery ist infolge eines Atemstillstands gestorben, der durch eine Lungenentzündung, eine Herzrhythmusstörung und sein hohes Alter verursacht wurde. Dies schreibt TMZ.com, dem Portal liegt der Totenschein des Schauspielers vor.

Die Rolle des britischen Geheimagenten James Bond machte den Schotten in den 1960er Jahren weltberühmt, sein letzter großer Film war «The League of Extraordinary Gentlemen» 2003. Connery starb am 31. Oktober um 1.30 Uhr in seinem Zuhause in Nassau auf den Bahamas. Er wurde 90 Jahre alt.

(L'essentiel/Schimun Krausz)