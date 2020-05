Glaubt Sido, dass US-​​Regierung Kinderblut trinkt?

Sido macht immer wieder Schlagzeilen mit fragwürdigen Äußerungen. Zuletzt sorgte er in Kitzbühel mit einem Hitler-Spruch für einen Skandal. Nun scheint es so, als ob der Rapper ein Verschwörungstheoretiker ist.

In einem Interview mit Ali Bumaye spricht Sido von Kindern, die auf «unerklärliche Weise verschwinden». Er habe keine Ahnung, wo sie sind, aber er bringt sie mit «sehr reichen, sehr mächtigen Leuten» in Zusammenhang. Er spielt damit auf die Rothschild-Familie an, die immer wieder der Ausgangspunkt von Verschwörungstherien ist. Er glaube, dass es «sowas» geben könnte.

Sido ist misstrauisch

Mit «sowas» deutet Sido wohl auf die sogenannte «QAnon-Theorie» an. Anhänger sind davon überzeigt, dass die USA eigentlich von einer Schattenregierung regiert wird. Diese entführt Kinder in unterirdische Tunnelsysteme. Dort werden sie missbraucht, gefoltert und getötet. Aus dem Blut der Kinder soll schließlich «Adrenochrom» gewonnen werden. Ein Elixier, dass als Verjüngungstrank dient.

Sido erklärt zu Beginn im Interview noch, dass er in Interviews ungern über die aktuelle Krise redet. Privat habe er eine Meinung zu der ganzen Sache, die er aber gerne raushalten möchte. Nur einen Satz später meint er aber, dass er keine Ahnung habe, ob das mit dem Virus alles so «ist wie es ist».

Auch Xavier Naidoo verteidigt Sido in dem Video. Auf die Frage, ob er findet, das der Sänger «durchgedreht» ist, antwortet der Rapper: «Xavier ist zu tief drinnen». Er glaubt, dass «alteingesessene Clans» wie die Rothschild- oder Rockefeller-Familie bereits die Fühler in Deutschland ausgefahren hat. In einem weiteren Satz betont Sido, dass man «alternative Medien» brauche. Denn die großen Medien seien alle «unterwandert», die einem «reichen Typen» gehören.

(L'essentiel)