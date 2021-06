Dolce & Gabbana geht gegen die Geissens vor

Wegen eines Justizirrtums wurde Reality-TV-Millionär Robert Geiss (57) im März vom spanischen Staat eingebuchtet. Nun kriegen es die Geissens erneut mit dem Gesetz zu tun, diesmal aber wegen Tochter Davina Geiss (18). Der Grund dafür: Ihr vergangenen Monat lanciertes Modelabel DG by Indigo Limited.

Die Marke ließ sie bereits im Februar beim Patentamt registrieren – sehr zur Missgunst des italienischen Modehauses Dolce & Gabbana. Dieses geht nun rechtlich gegen das Patent vor. Gegenüber «Bild» erklärt Gregor Drescher vom Deutschen Patent- und Markenamt, dass der Luxusbrand Verwechslungen befürchtet, weil Davina ebenfalls die Initialen DG verwendet.

«Entscheidung des Amtes steht noch aus»

Die Millionärstochter scheint sich bisher nicht von den Anwälten von Dolce & Gabbana beirren zu lassen und bietet unter dem Namen DG by Indigo Limited weiterhin Modeartikel an. So sei das Verfahren laut Birke Lösch, Rechtsanwältin der Geissens, noch hängig: «Das europäische Marken- und Patentamt prüft den Widerspruch von Dolce & Gabbana. Die Entscheidung des Amtes steht noch aus.»

Dolce & Gabbana erklärt derweil gegenüber «Bild»: «Wir schützen grundsätzlich den Wert unserer Marke gegen Verwechslungen oder Plagiate.»

Ihre Produkte vertreibt Davina auf der Website ihrer Familie – und zwar zu einem ziemlich stolzen Preis. So kostet ein unifarbenes Sweatshirt mit DG-Logo umgerechnet rund 120 Euro. Trainingshosen gibt es für 110 Euro.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)