«Roxette»-​​Sängerin Marie Fredriksson ist tot

Marie Fredriksson ist tot. Die Sängerin von Roxette wurde 61 Jahre alt. «Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass eine unserer größten und beliebtesten Künstlerinnen von uns gegangen ist.

Marie Fredriksson starb am Morgen des 9. Dezember an den Folgen ihrer Krankheit», teilte Managerin Marie Dimberg in einem Schreiben mit.

Auch Roxette-Partner Per Gessle trauert

Im selben Schreiben wandte sich Fredrikssons kongenialer Roxette-Partner Per Gessle (60) direkt an die verstorbene Sängerin: «Danke Marie, danke für alles! Du warst eine ganz besondere Musikerin, eine Sängerin auf einem Niveau, das wir kaum wieder erleben werden. Du hast meine schwarz-weißen Lieder mit den schönsten Farben ausgemalt.»

«Du warst über 40 Jahre eine wunderbare Freundin», wird er weiter zitiert, «ich bin stolz, geehrt und glücklich, dass ich so viel Zeit mit dir, deinem Talent, deiner Wärme, deiner Großzügigkeit und deinem Humor teilen durfte.»

Auch auf Twitter nimmt Per Gessle Abschied von Marie Fredriksson: «All meine Liebe für dich und deine Familie. Es wird nie mehr das Gleiche sein.»

Time goes by so quickly. It's not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I'm honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG— Per Gessle (@PartyPleaser) December 10, 2019

Auf der Facebook-Seite von Roxette wird der Tod der Sängerin ebenfalls bestätigt:

Sie lebte fast 20 Jahre mit einem Hirntumor

Fredriksson litt an einem Hirntumor. 17 Jahre lang kämpfte sie gegen den Krebs, wie es in der Medienmitteilung weiter heißt. Im Jahr 2016 teilte Marie Fredriksson mit, dass sie keine Live-Auftritte mehr wahrnehmen wolle.

«Listen To Your Heart» aus dem Jahr 1988.

Die Sängerin war mit Mikael Bolyos (62) verheiratet. Mit ihm hatte sie zwei Kinder.

Fredriksson wurde 1958 in Schweden geboren. 1986 gründete sie mit Per Gessle die Band Roxette. Die beiden verkauften mehr als 80 Millionen Platten.

«The Look», ebenfalls aus dem Jahr 1988.

(L'essentiel/woz)