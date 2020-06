Spezialist rettet Patricia Blancos Brüste

Nachdem sich Roberto Blancos Tochter 55 Kilo runterhungerte, wollte sie ihre überschüssige Haut straffen lassen und sich die Brüste mit Implantaten verschönern. Damit begann ein jahrelanger Horrortrip. Es kam zu Komplikationen. Obwohl sie der Arzt anfangs beruhigte, starben ihre Brustwarzen ab und mussten entfernt werden. «Das tote Ge­we­be wurde ent­fernt. Wo vor­her die Brust­war­zen waren, sind jetzt Lö­cher», schilderte sie damals schockiert. 2018 war der Plan, aus ihren Schamlippen neue Brustwarzen zu rekonstruieren.

Die Eingriffe und die schwere Zeit dazwischen hinterließen tiefe psychische Narben bei der 49-Jährigen. Patricia fand mit Andreas Ellermann eine neue Liebe. Mit ihm an der Seite wagt sie sich wieder in den OP-Saal. Durch mehrere Eingriffe sind ihre Brüste extrem vernarbt, Schönheitschirurg Prof. Dr. Dr. Norbert Pallua aus Düsseldorf hilft ihr laut Bild.

Der Experte entnimmt Patricia aus körpereigenem Bauchfett Stammzellen und implantiert sie in ihre Brüste. Das kurbelt die innere Heilung an. Patricia Blanco ist erleichtert: «Endlich fühle ich mich wieder als Frau. Wenn man keine Brustwarzen mehr hat, ist das vergleichbar mit der Kastration beim Mann! Ich musste bisher alles allein durchstehen. Nie hatte ich in solch extremen Situationen einen Partner oder meinen Vater an der Seite.»

