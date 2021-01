Joe Exotic bittet um Haftentlassung

Joe Exotic (57) sitzt zurzeit wegen versuchten Auftragsmordes im Gefängnis – und versucht seit Monaten eine Begnadigung für seine 22-Jährige Haftstrafe zu erwirken. Dabei schreckt der «Tiger King»-Star auch nicht vor selbstgeschriebenen Briefen an den abgewählten US-Präsident Donald Trump (74) oder Reality-TV-Star Kim Kardashian (40) zurück.

Nun berichtet das US-Portal TMZ.com, dass Joes Vater Francis Schreibvogel an den Folgen einer schweren Covid-19-Erkrankung gestorben ist und Exotics Rechtsteam nun unter Zeitdruck stehe. So will der inhaftierte ehemalige Betreiber eines Raubtier-Privatzoos kommenden Samstag an der Beerdigung seines Vaters teilnehmen.

Sein Team versuche nun eine Genehmigung für den Besuch an der Trauerfeier zu erlangen. Um das Gesuch voranzutreiben, reise es nun gar nach Washington, um bei Präsident Trumps Team persönlich vorzusprechen. Erst wenn die temporäre Haftentlassung vom Weißen Haus abgelehnt werde, wolle sein Team sich an einen Richter wenden, schreibt TMZ.com.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)