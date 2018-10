Vicky Krieps protestiert nackt für den Tierschutz

Die luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps (35, «Der seidene Faden») ist Teil einer neuen Werbekampagne gegen die Überfischung in der Nord- und Ostsee. Fotograf Alain Genati lichtete Krieps nackt und mit einem Exemplar einer gefährdeten Fischart vor dem Bauch ab.

Die Fotos, die im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen der Initiative «Our Fish» und der Deutschen Umwelthilfe entstanden, werden seit heute auf den sozialen Netzwerken und auf riesigen Postern in der Berliner Innenstadt gezeigt. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt: Kommenden Montag und Dienstag verhandeln die EU-Agrarminister über die Ostsee-Fangquoten für 2019.

Fishlove campaign with #vickykrieps #EndOverfishing @our_fish portraits by Alan Gelati - produced by @moshimobrighton #fishsustainability #ourfish #fishlove pic.twitter.com/jTSyjLSv5N