Boseman-​​Brüder gedenken ihrem Bruder Chadwick

Der mittlere der drei Boseman-Brüder, Kevin (48), ist nach Chadwicks Tod am 28. August an ihren Geburtsort zurückgekehrt, die 28.000-Menschen-Stadt Anderson im US-Bundesstaat South Carolina. Dort habe man den späteren Hollywoodstar ganz einfach als Chad gekannt.

«Ich versuche, Chad im Gedächtnis zu behalten und nicht Chadwick», so Kevin gegenüber The New York Times, «aber aktuell ist vor allem von Chadwick zu lesen.» Er habe lernen müssen, den «Black Panther»-Star mit der Welt zu teilen, dabei aber stets versucht, ihn einfach «wie meinen Bruder» zu behandeln.

Die Familie ist riesig – und verschwiegen

Chadwicks Eltern haben zusammen 25 Geschwister – wenn sich die Familie wöchentlich zum «Soul-Food-Sonntag» trifft, sitzen also richtig viele Leute am Tisch. Diese wussten laut The New York Times, dass Chadwick an Darmkrebs erkrankt war, behielten es aber für sich, und so erfuhr die Öffentlichkeit erst nach seinem Tod mit 43 Jahren davon.

Er war ein Vollblut-Künstler

In der Highschool schrieb Chadwick ein Theaterstück, in dem er den Tod eines Freundes verarbeitete. «Bei der Aufführung kamen allen die Tränen», sagt der Reverend der Kirche, die die gläubigen Bosemans regelmäßig besuchen.

«Er gab immer sein Bestes», ergänzt Kevin, «und sein Bestes war unglaublich.» Der älteste der drei Brüder, Pastor Derrick (54), schwärmt: «Chad war begnadet. Er war wahrscheinlich der talentierteste Mensch, den ich je gekannt habe.» So habe der Schauspieler zum Beispiel von jeder und jedem, die beziehungsweise der vor ihm saß, ein Porträt zeichnen können.

Er tat viel für seine Heimatstadt

Chadwick sei eine Inspiration für die Bevölkerung von Anderson, so Derrick: «Er wurde dort geboren. Das zeigt den Leuten, dass man von dort kommen und alles werden kann, was man will.» Sein Erfolg habe die Einwohnerinnen und Einwohner zudem näher zusammenrücken lassen.

Und: Der Schauspieler gab der Stadt laut seiner Familie auch gerne etwas zurück. So habe er für bedürftige Kinder sowie seine Familie und Freunde Hunderte von Kinotickets gekauft, damit diese «Black Panther» schauen konnten. Von vielen anderen guten Taten habe die Öffentlichkeit allerdings gar nie etwas mitbekommen. Derrick: «So wurde er erzogen. Wenn du helfen kannst, dann hilf – aber posaune es nicht hinaus.»

Seine letzten Worte

«Am Tag vor seinem Tod sagte er zu mir: ‹Mann, ich bin im letzten Viertel, und ich muss aus dem Spiel ausgewechselt werden›», erzählt Derrick. Da habe sein Bruder gemerkt, dass Chadwick erschöpft und bereit war zu gehen. «Als er mir das gesagt hatte, änderte ich mein Gebet von ‹Gott, heile ihn, Gott, rette ihn› zu ‹Gott, lasse deinen Willen geschehen›. Und am nächsten Tag ist Chad von uns gegangen.»

(L'essentiel/Schimun Krausz)