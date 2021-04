Jeffree Star überlebt schweren Autounfall

Am Freitag haben Jeffree Star (35) und sein Beifahrer Daniel Lucas im US-Bundesstaat Wyoming einen schweren Autounfall überlebt. Ihr Fahrzeug traf auf Glatteis und überschlug sich drei Mal. Auf Twitter schreibt der Youtube-Star am Samstag: «Ich bin so dankbar, dass ich noch hier bin. Ich habe unerträgliche Schmerzen, weil ein Teil meines Rückens gebrochen ist und ich Frakturen an der Wirbelsäule habe.»

Laut seinem Arzt soll er wieder vollständig genesen – die Heilung dauere jedoch ein paar Monate. Der Beauty-Mogul durfte das Krankenhaus am Samstag bereits wieder verlassen, muss jedoch rund um die Uhr eine Rückenschiene tragen. Sein guter Freund Daniel liegt noch immer dort, weil er «innere Verletzungen sowie Komplikationen mit seinen Organen hat, weil er schon dreimal Darmkrebs überlebte», wie Jeffree auf Twitter mitteilt.

Weiter postet Jeffree Fotos seiner beschädigten Luxuskarre. «Das war hart, aber ich musste mir heute mein Auto ansehen», twittert er. Außerdem habe er sein Leben dem Rolls Royce zu verdanken, da dieser aus hochverstärktem Stahl gebaut sei.

Sie erhalten zahlreiche Hassnachrichten

Dass die beiden das Unglück überlebt haben, freut nicht alle. In seiner Story erzählt der polarisierende Influencer mit 13,6 Millionen Instagram-Followerinnen und -Followern, dass sie nach ihrem Unfall zahlreiche Hassnachrichten von Leuten bekommen haben, die ihnen den Tod gewünscht hätten.

«Es ist krank», meint Jeffree und Daniel fügt an: «Ja, es passierte ununterbrochen. Es war wirklich bösartig.» Er wirft jedoch ein: «Es gab aber eine Million mehr Leute, die uns ihre Liebe gezeigt haben. Also scheiß auf die Hater.»

Am Sonntag gibt der Social-Media-Star in seiner Instagram-Story erneut ein Update. «Die Schmerzmittel helfen, aber ich habe noch nie zuvor so einen Schmerz verspürt», so Jeffree. Daniel sei noch immer im Krankenhaus und warte auf die Testergebnisse seiner Untersuchungen, die bestimmen, ob er sich am Montag operieren lassen müsse. Seit dem Unfall habe sein Freund zudem als Vorsichtsmaßnahme keine Mahlzeit mehr zu sich nehmen dürfen.

