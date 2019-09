«Buffy»-​​Star Brian Turk stirbt mit 49

'Carnivale' Actor Brian Turk Dead at 49 From Cancer https://t.co/8MfkkgrAx6 — TMZ (@TMZ) September 15, 2019

Wie TMZ.com berichtet, ist der US-amerikanische Schauspieler Brian Turk (49) vergangenen Freitag verstorben. Laut seinen Sprechern wurde beim 49-Jährigen vor einem Jahr ein Hirntumor diagnostiziert – sein Gesundheitszustand soll sich nun innerhalb kurzer Zeit extrem verschlechtert haben.

Bekannt wurde Turk durch seine Rollen in diversen Serien wie «Two and a Half Man», «Buffy the Vampire Slayer» oder «Beverly Hills, 90210». Auch hatte er Auftritte in einigen Filmproduktionen wie «American Pie 2» oder «The Lost World: Jurassic Park».

Der Schauspieler hinterlässt eine Ehefrau sowie einen achtjährigen Sohn.

(L'essentiel/mim)