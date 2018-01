«Wenn ich nicht schwitzen will, schwitze ich nicht»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Dominikanische Republik, 30 Grad, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Die Kameras laufen pausenlos. Bei den Dreharbeiten zur neuen Staffel von «Germany's Next Topmodel» geht es buchstäblich heiß zu und her. Klar, kommen alle am Set ins Schwitzen. Nur eine Person nicht.

Heidi Klum (44) bleibt wie gewohnt cool, von Schweißperlen keine Spur. Wie macht das Topmodel das bloß, fragen Sie sich? Es steckt ein ganz einfaches Geheimrezept dahinter – und jeder kann es nachmachen.

Klums Schwitz-Trick und weitere erstaunliche Beauty-Tipps von Stars sehen Sie in der Bildstrecke.



(L'essentiel/kfi)