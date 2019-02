Kim Kardashian trägt gerade feuerrote Haare

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Sonntag freuten sich die Paparazzi vermutlich sehr, als sie Kim Kardashian beim Verlassen der Milky Studios in Los Angeles sahen. Der Grund: Passend zu ihrem orange-roten Latexanzug präsentierte die 38-Jährige eine feuerrote Haarpracht.

Obwohl der Reality-Star in der Vergangenheit schon diverse Stylings ausprobiert hat und auch gern auf bunte Perücken zurückgreift, ist die rote Signalfarbe eine Seltenheit.

Kim selbst hat bislang noch nicht verraten, ob sie ihre Haare tatsächlich rot gefärbt hat und ob das neue Styling eventuell mit einem Dreh oder einem Shooting zu tun hat.

Wie die feuerroten Haare aussehen und was Kim sonst schon so für haarige Looks trug, siehst du oben im Video.

(L'essentiel/mim)