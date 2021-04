Thandie Newton heißt jetzt Thandiwe Newton

Die britische Schauspielerin Thandie Newton («Westworld») ist das Titelgesicht der Mai-Ausgabe der britischen «Vogue». Auf dem Cover prangt in großen Lettern ein Name, der bislang nur den Wenigsten bekannt war: Thandiwe.

Es ist Thandies neuer Wunschname, ihr richtiger Name. Dass die 48-jährige Britin rund 30 Jahre als Thandie Newton bekannt war, gründet auf einem Versehen.

«Ich nehme zurück, was mir gehört»

Als Newton 1991 die erste größere Rolle im Film «Flirting – Spiel mit der Liebe» übernahm, wurde sie im Abspann fälschlicherweise als «Thandie» bezeichnet. Darauf habe sich ihr Name in der Filmbranche so eingebürgert, sagt Newton im Interview mit der «Vogue».

Jetzt hat die Britin ihre Meinung geändert, wie sie weiter erzählt. «Das ist mein Name [Thandiwe]. Das war schon immer mein Name. Ich nehme zurück, was mir gehört», erklärt sie. Das bisher gelöschte W werde ab sofort wieder eingefügt.

Der Name Thandiwe stammt aus der in Simbabwe und Mosambik verbreiteten Sprache Shona und bedeutet ins Deutsche übersetzt «geliebt». Newton wurde als Kind einer simbabwischen Mutter und eines britischen Vaters geboren. Wegen politischer Unruhen wanderte ihre Familie mit ihr aus dem afrikanischen Land aus und zog ins englische Cornwall.

(L'essentiel/Christina Duss)