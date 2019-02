Wurde der Sänger James Brown ermordet?

Was wäre, wenn der Soulmusiker James Brown ermordet worden wäre? Diese Frage ist Mittelpunkt einer Recherche von CNN-Journalisten. Brown starb 2006 offiziell eines natürlichen Todes, etwas, was von den investigativen Journalisten des amerikanischen Senders angezweifelt wird.

Die Reporter enthüllten neue Details über den Tod des Künstlers und seine letzten Tage. Laut ihrem Bericht sei der Tod des Musikers nicht natürlich gewesen, genauso wenig wie der seiner Ex-Frau Adrienne, die offiziell an einer versehentlichen Überdosis starb. 2006 war bekannt gegeben worden, dass Brown an seinem Todestag an Weihnachten, einem Herzinfarkt erlegen wäre, und dass er Flüssigkeit in der Lunge gehabt hatte – nur, dass nie eine offizielle Autopsie stattgefunden hat.

War Brown am Ende seines Lebens in Gefahr?

Der behandelnde Arzt des Stars erzählte der CNN, dass er bezweifle, dass sein Patient eines natürlichen Todes gestorben sei. Ihm zufolge handele es sich bei der Todesursache wohl eher um «eine Überdosis, ob versehentlich oder nicht». Der Bericht der CNN findet die volle Unterstützung der Familie des Sängers, die nun auf eine Autopsie drängt.

Die Journalisten begannen damit, den Tod des Prominenten zu untersuchen, als sie von Jacquelyn Hollander, einer langjährigen Freundin des Verstorbenen, kontaktiert wurde. Sie stellte ihnen Dokumente zur Verfügung, die ihrer Meinung nach beweisen, dass James Brown am Ende seines Lebens in Gefahr war.

