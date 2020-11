«Bin nicht der Typ, der von Frau zu Frau hüpft»

Seit ihrer Trennung werden Pietro Lombardi und seine Ex-Freundin Laura Maria von ihren Fans mit Fragen zu ihrem Liebes-Aus bombardiert. «Pio und ich haben noch ein echt gutes Verhältnis. Wir stehen auch regelmäßig in Kontakt, allein auch wegen Akira», erklärte die Influencerin vor Kurzem in ihrer Insta-Story.

Der Sänger bestätigte das, hofft aber offenbar noch immer auf ein Liebescomeback. Als ihn ein Follower darauf ansprach, meinte er nämlich: «Wenn beide wirklich wollen, wird es auch so kommen.»

Eine neue Freundin hingegen kommt für Pietro momentan eher nicht in Frage: «Ich bin jetzt nicht so der Typ, der von Frau zu Frau hüpft. Sag ich ganz ehrlich. Jetzt bin ich gerade Single. Und alles was kommt, soll so kommen, wie es kommt.»

(L'essentiel/red)