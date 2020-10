Selena Gomez hat unter Depressionen gelitten

In einem Instagram-Live-Interview erzählte Selena Gomez, wie sehr ihr die Corona-Pandemie zu schaffen machte: «Am Anfang konnte ich nicht wirklich gut damit umgehen. Ich hatte so etwas wie eine Depression», gesteht die Sängerin. «Ich war ein bisschen depressiv. Mein Job verlangt viele Reisen, mit den Leuten in Verbindung zu treten, Menschen glücklich zu machen. Das macht mich glücklich, also war es ein bisschen schwierig.»

Doch Selena versuchte mit der Situation so gut wie möglich umzugehen. Sie verbrachte viel Zeit mit ihrer Familie, konzentrierte sich auf ihre Beauty-Reihe und verbrachte einige Zeit im Studio, um neue Musik zu produzieren. Über den Prozess erzählt sie: «Ganz langsam hatte ich das Gefühl, dass die Sachen gut werden. Das war wirklich aufregend für mich.»

Die 28-jährige Sängerin gründete erst während der strengen Quarantäne-Zeit den «Rare Impact Fund» für ihre Beauty-Marke. Mit der Organisation will Selena 100 Millionen Dollar sammeln, die Menschen mit psychischen Problemen zugute kommen werden.

(L'essentiel/red)