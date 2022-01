Kates Tochter darf keine beste Freundin haben

In der britischen Talkshow «Loose Women» plauderte Royal-Expertin und Journalistin Jane Moore aus dem Nähkästchen. Sie sprach unter anderem über Prinzessin Charlotte, die Tochter von Prinz William und Herzogin Kate.

Die Sechsjährige hat nämlich keine «beste Freundin» – und das aus einem bestimmten Grund. In der Schule, die Charlotte besucht, ist das nämlich verboten. Man wolle dadurch verhindern, dass Kinder ausgeschlossen werden, erklärt sie. «Überall hängen Schilder, auf denen steht, dass man nett sein soll, das ist das Ethos der Schule. Sie ermutigen einen nicht dazu, beste Freunde zu haben», so die Journalistin in der Sendung.

Das heißt, wenn eines der Kinder eine Geburtstagsfeier veranstaltet, darf eine Einladungskarte in der Klasse nur dann verteilt werden, wenn auch alle zur Party kommen dürfen. Auch die Eltern sollen der Bitte nachkommen. «Die Eltern sind sehr stark in die Schule involviert, also werden sie [Kate und William] es auch sein.»

(L'essentiel/red)