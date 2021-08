Die US-Amerikanerin Virginia Roberts Giuffre hat am Montag in New York Klage gegen Prinz Andrew eingereicht. Und ihre Anschuldigungen sind verheerend. Die 38-Jährige wirft dem zweitältesten Sohn von Queen Elizabeth (95) vor, sie sei von ihm im Alter von 17 Jahren missbraucht worden. Trotz des großen Wirbels um seine Person zeigte er sich nur Stunden später in der Öffentlichkeit.

Laut «Daily Express» hat sich der Prinz bereits am nächsten Tag auf den Weg zu seiner Mutter nach Schottland gemacht. Die Monarchin verbringt gerade ihre zweimonatigen Sommerferien auf Schloss Balmoral in den Highlands. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (61) sei Andrew am späten Dienstagnachmittag auf dem Gelände eingetroffen – und dort wird er sich vermutlich sehr unangenehmen Fragen stellen müssen.

Verliert Andrew jetzt seinen Wohnsitz?

Weil Andrew die Monarchie in einen weiteren katastrophalen Skandal gestürzt hat, wird nun auf höchster Ebene der königlichen Familie diskutiert. Unter anderem, ob er eventuell sogar sein Haus in der Royal Lodge in Windsor abgeben sollte, wie die «Daily Mail» schreibt. Besonders bei Prinz Charles (72) und Prinz William (39) wachse die Empörung über Andrews Verhalten in Bezug auf seine einstige Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. «Der anhaltende persönliche Skandal um Andrew und Epstein bereitet Charles und William, die versuchen, die Zukunft der Monarchie zu schützen, viel Kummer», zitiert die Zeitung einen Insider. Umso mehr ecke es nun an, dass Andrew nach wie vor ein luxuriöses Leben in der weitläufigen 30-Zimmer-Royal Lodge nur vier Kilometer von der Königin entfernt führt.

Gerüchten zufolge soll Prinz William bereits sein Interesse daran bekundet haben, das Anwesen mittelfristig zu übernehmen. Da Andrew nicht mehr als Mitglied der königlichen Familie arbeitet und beide seiner Töchter ausgezogen sind, dürfte es möglich sein, ihm die Residenz, in der er mit Fergie leben soll, trotz gültigem Mietvertrag zu entreißen. Das Anwesen hatte er 2003 mit einer Einmalzahlung von 1,2 Million Euro an das Crown Estate für 75 Jahre gemietet. Die Miete pro Woche beträgt nun lediglich 320 Euro.

Dass die Queen ihrem einstigen Lieblingssohn zu einem Umzug auffordern wird, ist unwahrscheinlich. Es besteht aber die Möglichkeit, dass Charles und William ihren Einfluss zunehmend geltend machen. Und spätestens wenn Charles auf dem Thron sitzt, dürfte eine Kündigung des Mietverhältnisses kein Problem mehr sein. Bis dahin wird der Druck auf Andrew, sein Haus nach diesem Skandal abzugeben, wohl laufend ansteigen.

(L'essentiel/Lara Hofer)