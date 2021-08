«Scheidung von Albert und Charlène steht kurz bevor»

Die Prognose für die Ehe von Fürstin Charlène und Fürst Albert (63) ist düster. Zumindest, wenn es nach Christa Mayrhofer-Dukor geht. Die vermeintliche österreichische Cousine von Grace Kelly hat mit der italienischen Zeitschrift «Oggi» über die seit Monaten anhaltenden Gerüchte einer Beziehungskrise des Fürstenpaares gesprochen.

Seit Mai befindet sich die Fürstin nun schon in Südafrika. Wie der Palast in Monaco in einem offiziellen Statement mitteilte, hat sich die 43-Jährige eine Hals-Nasen-Ohren-Infektion zugezogen und könne aufgrund dieser momentan nicht reisen. Albert flog daher nun mit den Kindern Jacques (6) und Gabriella (6) zu ihr, um sie während ihrer Erholungszeit zu unterstützen. Den Beweis dafür liefert Charlène direkt auf Instagram.

Am Mittwochabend postete die Fürstin eine Reihe an Fotos – darunter ein inniges Pärchenbild. Der Fürst hält dabei seine Ehefrau in seinen Armen, sie presst ihr Gesicht an seines. Außer dem Namen des Fotografen schreibt sie nichts dazu. Und trotz dieses demonstrativen Zusammenhalts sorgte die lange räumliche Trennung für reichlich Spekulationen.

Charlène sei eine «arrogante» Person

Nicht ohne Grund, wie Mayrhofer-Dukor, die von sich selbst behauptet, mit der verstorbenen Grace Kelly verwandt zu sein, betont. «Albert hat mit mir über die körperliche und innere Distanz mit Charlène gesprochen», erzählt sie gegenüber «Oggi».

«Ich habe das so verstanden, dass die Scheidung unmittelbar bevorsteht.» Charlène gehe demnach «ihren eigenen Weg», Albert habe «seinen gewählt». Schon im letzten Jahr ließ Mayrhofer-Dukor kein gutes Haar an der Fürstin. «Sie hat Albert einen Sohn geboren, das ist der Grund, warum er sie liebt», sagte sie in einem weiteren Interview mit dem italienischen Magazin. Zudem bezeichnete sie Charlène als «arrogant» und «keine nette Person».

