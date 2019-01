Brown wehrt sich gegen Vergewaltigungsvorwurf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Chris Brown darf Frankreich verlassen – die Ermittlungen sollen aber fortgesetzt werden. Der Anwalt Browns, Raphaël Chiche, sagte AFP, sein Mandant erkläre sich für unschuldig und habe ihn aufgefordert, Anzeige wegen Verleumdung zu stellen.

Eine Frau hat Brown nach Angaben von Ermittlern beschuldigt, sie gemeinsam mit zwei weiteren Männern missbraucht zu haben. Nach Angaben der Frau soll sich die Gruppenvergewaltigung in der Nacht zum 16. Januar in einem Hotel im Zentrum von Paris ereignet haben.

Brown streitet ab

Die Frau sagte in einem Interview, Chris Brown sei brutal und gewalttätig vorgegangen. Sie habe Angst gehabt. Nach Brown hätten sich auch ein Freund und sein Leibwächter an ihr vergangen.

Der Sänger selbst äußerte sich auf Instagram mehr als deutlich. Die Behauptung sei falsch und widerspreche seinem Charakter und seiner Moral. Zudem sei sie gegenüber seiner Tochter und seiner Familie respektlos.

Mehrfach Ärger mit der Justiz

Brown werden außerdem Drogendelikte zur Last gelegt. Nach Angaben des Senders France Info wurde Brown am Montag zur Vernehmung in Gewahrsam genommen. Normalerweise ist die Dauer auf 24 Stunden begrenzt, kann aber auf 48 Stunden verlängert werden. Bei besonders schweren Tatbeständen sind ausnahmsweise auch bis zu 96 Stunden möglich.

Chris Brown hatte bereits mehrfach Ärger mit der Justiz. Im Jahr 2009 war Brown zu Haft auf Bewährung und Sozialstunden verurteilt worden, weil er seine damalige Freundin, die Sängerin Rihanna, angegriffen hatte. 2016 wurde er festgenommen, nachdem eine Frau ihn beschuldigt hatte, ihr eine Waffe an den Kopf gehalten zu haben.

(L'essentiel/scl/sda)