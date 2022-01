Dafür waren die Bogdanoff-​​Zwillinge bekannt

Nur sechs Tage nach seinem Bruder Grichka verstarb nun auch sein Zwillingsbruder Igor im Alter von 72 Jahren im Beisein seiner Familie. Dies gab sein Agent gegenüber AFP am Montag bekannt. Berühmtheit erlangten die beiden als «Botox-Zwillinge». Doch auch mit dem ein oder anderem Skandal machten sie von sich reden. Ein Blick auf ihr bewegtes Leben.

Ihre adelige Herkunft

Igor und Grichka Bogdanoff waren zwei echte Prinzen mit russischen Wurzeln. Ihr Vater Yuri war ein Nachkomme einer königlichen Blutlinie. Ihre Mutter, Maria, war die Tochter von Gräfin Bertha Kolowrat-Krakwská, die dem böhmischen Adelsgeschlecht Kolowrat angehörte und mit einem Angehörigen des österreichischen Fürstenhauses Colloredo-Mannsfeld verheiratet war.

Ihre Schwangerschaft mit dem schwarzen Tenor Roland Hayes war am Hof jedoch nicht gerne gesehen, weshalb die Gräfin Bertha 1927 mit ihrer Tochter Maria auf das Château de Saint-Lary zog, wo auch Igor und Grichka aufwuchsen. Die Zwillinge sprachen Deutsch und lernten nach eigenen Aussagen durch den Kontakt mit Haushälterinnen und Arbeitern Französisch, Russisch und Englisch.

Ihre Ausbildung

In Paris studierten die Zwillingsbrüder Angewandte Mathematik. 1993 begannen sie ihren Doktor an der Université de Bourgogne in Dijon. Grichka promovierte 1999 in der Mathematik, Igor wurde 2002 in theoretischer Physik promoviert. Beide Arbeiten wurden mit der schlechtesten Bewertung – «honorable» – bewertet.

Ihre Karriere

Seit 1979 standen die Brüder vor der Kamera. Sie präsentierten Science-Fitction-Shows und populärwissenschaftliche Sendungen. Die Zwillinge sagten von sich, sie hätten eine übersinnliche Gabe fürs Futuristische: «Wir haben eine natürliche Beziehung mit allem, was sich mit den Dingen befasst, die noch kommen.». Quoten-Erfolge heimsten sie mit «Temps X» ein. Ebenso beim französischen Ableger von «The Masked Singer» waren sie dabei – als Kandidaten.

Die Skandale

Der sogenannte Bodganoff-Skandal im Jahr 2001 zog international seine Kreise. Die beiden hatten in Fachjournalen Artikel zu Themen aus dem Bereich der theoretischen Physik publiziert. 2002 jedoch verbreitete sich das Gerücht, die Veröffentlichungen der Bogdanoff-Brüder seien nichts als ein Scherz. Die Geschichte machte die Runde und sorgte innerhalb weniger Tage für hitzige Diskussionen zur Frage nach dem Stand der theoretischen Physik. Igor und Grichka dementierten die Vorwürfe stets. Später stellte sich heraus, dass die Papiere keinen wissenschaftlichen Wert hatten.

In einem französischen Fernsehinterview behaupteten die Zwillinge, Satoshi Nakamoto – dem Erfinder der Kryptowährung Bitcoin – bei der Ausarbeitung des Quellencodes und somit an der Entstehungsgeschichte von Bitcoin geholfen zu haben: «Als Mathematiker konnten Igor und ich an der Ausarbeitung eines Teils des Quellcodes, insbesondere des Predictive Code, mitwirken.» In der Show «L’Heure des Pros» sagten sie nur wenige Tage später, dass sie auch mit dem japanischen Wissenschaftler Soïtchiro Shimoda gearbeitet hätten. Auf nähere Details wollten sie nicht eingehen.

Für Aufsehen sorgten sie auch mit ihrem Aussehen – und zwar wegen der kosmetischen Veränderungen im Gesicht. Viel Botox und andere Eingriffe, die die beiden angeblich immer gleichzeitig vornehmen ließen und stets dementierten.

(L'essentiel/Katrin Ofner)