«Milli Vanilli»-​​Sänger stirbt an Corona

Während Fabrice Morvan und Rob Pilatus vor den Kameras tanzten und ihre Fans zum Kreischen brachten, stand er im Hintergrund. John Davis sorgte dafür, dass bei Songs wie «Girl You Know It's True» jeder Ton perfekt saß. Bis zum Schluss hatte er mit Fab Kontakt und trat mit ihm zeitweise sogar auf Festivals auf.

Am Montag postete seine Tochter Jasmin nun auf Facebook: «Leider verstarb mein Vater heute Abend am Coronavirus. Er machte viele Menschen glücklich mit seinem Lachen und seinem Lächeln, seinem glücklichen Wesen, seiner Liebe und vor allem durch seine Musik.»

Weltweiter Playback-Skandal

«Milli Vanilli» hatte weltweit Erfolg. Bei einem Live-Auftritt spielte das Band aber nicht mit. Ab dem Zeitpunkt war klar: Die Frontmänner bewegen nur ihre Lippen. Die Songs singt jemand anderes. Ein Skandal, welcher die Karriere der Truppe zerstörte.

Davis sang während der Corona-Pandemie in Altersheimen, um den Bewohnern Mut zu machen.

(L'essentiel/slo)