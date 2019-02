Aniston stundenlang in Jet gefangen

Celebrity News from ONTARIO Ca. #JenniferAniston & Courtney Cox along with a small entourage on board Gulstream 4 made an emergency landing here after the plane they were on lost a tire on take off from LAX. A replacement plane just left for Cabo everyone on board @KCBSKCALDesk pic.twitter.com/XHjubfzcCi Seit "Friends" beste Freundinnen: Courteney "Monica" Cox und Jennifer "Rachel" Aniston (Archivfoto 2018) Seit "Friends" beste Freundinnen: Courteney "Monica" Cox und Jennifer "Rachel" Aniston (Archivfoto 2018) 16. Februar 2019

Jennifer Aniston, ihr «Friends»-Co-Star Courteney Cox und zehn weitere Freundinnen waren am Freitag stundenlang in Anistons Privatjet in der Luft gefangen, bevor der Pilot notlanden konnte.

Überraschungs- wurde zu Horror-Trip

Courteney Cox überraschte laut TMZ ihre Freundin zum 50er mit einem Spontan-Trip nach Cabo San Lucas in Mexiko. Am Freitag hüpfte die Mädelstruppe, bei der auch Jason Batemans Frau Amanda Anka und Jimmy Kimmels Frau Molly McNearney war, kurz vor elf Uhr Vormittag in Los Angeles in Anistons Privatjet. Die Gruppe freute sich auf einen Kurztrip ins sonnige Mexiko.

Beim Abheben dann der Schock: Der Privatjet verlor ein Rad oder einen Reifen. Erst setzte der Pilot den Flug noch fort. Das Flugzeug befand sich schon in mexikanischem Luftraum als die Crew entschied, dass eine Landung am Flughafen von Cabo San Lucas zu unsicher sei.

Der Jet drehte auf Anweisung der Luftaufsichtsbehörde um und wollte rund 80 Kilometer von L.A. entfernt, in Ontario, Kalifornien, notlanden. Allerdings war der Tank noch fast voll. Mit so viel Sprit an Bord wäre die Gefahr einer Explosion bei einer Notlandung zu hoch.

Medien lieferten Livestream

Der Pilot kreiste stundenlang über dem Airport, bevor der das Flugzeug sicher auf der Landebahn aufsetzte. Jennifer, Courteney und ihre zehn Freundinnen warteten dann auf der Landebahn, bis zwei weitere Stunden später ein Ersatz-Jet eingeflogen werden konnte.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Medien bereits mehrere Kameras auf das Flugzeug gerichtet und es gab einen Livestream, der die Situation in Echtzeit übertrug. Das - vollkommen erlogene - Gerücht hatte sich breit gemacht, dass auch Brad Pitt an Bord sei.

Unter den Augen der Kameras wechselten die Frauen die Flugzeuge. Ob der Ersatzjet zurück nach L.A. oder wie geplant nach Cabo abhob, ist nicht klar. In jedem Fall jedoch Hut ab vor den Frauen, die sich gleich wieder in die Luft trauten.

(L'essentiel/lam)