Wendler verrät, wann die große TV-​​Hochzeit stattfindet

Normalerweise lassen Michael Wendler und seine Laura ihre Fans fast täglich via Instagram an ihrem Leben teilhaben. Doch die letzten Wochen war es überraschend still auf der Seite des Paares. Auch auf neue Folgen ihrer Doku-Soap «Laura und der Wendler - jetzt wird geheiratet» (auf TVNow) wurde verzichtet.

Doch nun meldete sich der Schlagerbarde höchstpersönlich auf Instagram zu Wort und gab ein Update. Am Wochenende ist das Paar von den USA wieder nach Deutschland gereist. Inzwischen befinden sich Laura und Wendler in Berlin, demnächst geht es weiter nach Düsseldorf. Der Corona-Test war zur Freude des Paares negativ. Denn auf die beiden warten zahlreiche Projekte, darunter «Deutschland sucht den Superstar», wo Michael Wendler als Juror auftreten wird.

«Die Castings beginnen jetzt», erzählt er. Doch damit nicht genug: Auch die große TV-Hochzeit steht auf dem Plan. Sie wird tatsächlich stattfinden, allerdings nicht in den USA. «Wir heiraten nächsten Monat kirchlich in Europa», verkündete Wendler. Den genauen Ort gab er noch nicht preis.

(L'essentiel/red)