Doutzen Kroes outet sich als Impfgegnerin

Supermodel und Mutter Doutzen Kroes hat nach einer langen Socia-Media-Pause über ihren Instagram-Account bekanntgegeben, dass sie sich nicht gegen Corona impfen lassen wird.

Kroes hatte sich offenbar in ihre «Familienblase» zurückgezogen und wollte sich auf das «Positive» konzentrieren. Doch nun schreibt sie: «Ich lasse mich nicht zwingen, meine Gesundheit zu beweisen, um an der Gesellschaft teilnehmen zu können.» Weiter: «Ich werde nicht akzeptieren, dass Menschen aufgrund ihres Gesundheitszustands ausgegrenzt werden.»

Zudem habe sie sich entschlossen, auf ihr Bauchgefühl zu hören und den anderen Erzählungen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zensiert werden, zuzuhören.

Für diese Worte erntet sie Zuspruch, bislang haben mehr als 367.000 Follower und Followerinnen und Fans (Stand: 28. September) ihren Post mit einem Like versehen. Aber auch Kritik schlug ihr entgegen. Das veranlasste sie, sich erneut an ihre Follower und Followerinnen zu richten und sich zu erklären: Sie habe ihre Meinung mitgeteilt, um anderen zu zeigen, dass sie nicht alleine seien. Und «weil es für viele von uns so verdammt schwer ist, nicht gemocht zu werden».

Schützenhilfe erhält das ehemalige Victorias-Secret-Model von Berufskollegin Gisele Bündchen. «Ich kann den Hass nicht fassen, der ihr entgegenschlägt, weil sie ihre Gefühle ausgedrückt hat», schreibt sie als Kommentar auf Kroes’ Post.

Doutzen folgen auf Instagram so viele Menschen, wie Malaysias Metropole Kuala Lumpur Einwohner hat: 6,9 Millionen Menschen.

(L'essentiel/Philippe Coradi)