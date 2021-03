Cheyenne Ochsenknechts Baby ist da

Die Jüngste des Ochsenknecht-Clans ist Mama geworden: Cheyenne (20), Tochter des deutschen Promi-Paares Uwe (65) und Natascha Ochsenknecht (56), hat am 26. März eine gesunde Tochter namens Mavie geboren. In ihren Insta-Storys postete sie Füsschen des Babys und schrieb dazu: «Hello my biggest Love». Weiter verriet Cheyenne: «Wir drei sind mega überwältigt und unfassbar glücklich».

Cheyenne, die zuletzt 2020 an der Seite ihres Bruders Jimi Blue (28) bei «Master Chef Celebrity» auf Sky Deutschland zu sehen war, machte ihre Schwangerschaft im November publik. «Es ist ein absolutes Wunschkind», verriet Cheyenne gegenüber «Bild». Und auch die Eltern der 20-Jährigen freuen sich offenbar: «Beide hatten Tränen in den Augen», sagte Cheyenne damals.

Cheyenne und ihr Freund Nino sind seit 2019 ein Paar und leben derzeit zurückgezogen im österreichischen Graz.

Zwei Ochsenknecht-Babys in einem Jahr

Wer der werdende Vater ist, behielt Cheynne lange für sich. An Weihnachten lüftete die 20-Jährige das Geheimnis – auf den Familien-Weihnachtsfotos zeigte sie ihren Freund erstmals öffentlich.

Dieses Jahr wird noch ein zweites Ochsenknecht-Baby zur Welt kommen: Cheyennes Bruder Jimi Blue Ochsenknechts (29) Freundin Yeliz Koc (27), ist ebenfalls schwanger. Letztere Nachricht freute Jimi und Cheyennes Mutter, Natascha Ochsenknecht (56), ganz besonders: «Erst kein Enkelkind und dann zwei in einem Jahr», kommentiert die Reality-TV-Darstellerin unter einem Post ihres Sohnes.

