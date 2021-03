Ed Sheeran bricht auf der Bühne in Tränen aus

Bei einer Gedenk-Veranstaltung für den australischen Musik-Manager Michael Gudinski in Melbourne kam es zu einem besonders emotionalen Zwischenfall. Superstar Ed Sheeran (30), der sich wie andere Stars aus der Branche an seinen verstorbenen Weggefährten erinnerte, musste seinen Auftritt unter Tränen abbrechen und hatte keine Kraft mehr, länger als unbedingt nötig auf der Bühne zu bleiben.

Insgesamt drei Lieder wollte der Briten-Barde an diesem Abend für seinen im März verstorbenen Freund singen. Dafür hatte sich der britische Musiker davor vierzehn Tage lang in Quarantäne begeben, bevor er vor über 7000 Live-Zuschauern in Erinnerung an Gudinski seine Stimme erhob. Die beiden standen sich sehr nahe, was auch bei Sheerans Auftritt besonders deutlich wurde. Als letzten Song sang der Brite «Visiting Hours» – eine berührende Liebeserklärung an seine kleine Tochter Lyra, die im vergangenen Jahr auf die Welt kam.

Aber schon nach kürzester Zeit zitterte die Stimme des Musikstars und er verlor endgültig die Fassung. Weil ihn die Situation so sehr mitnahm, musste er seine Darbietung nicht nur mit Tränen in den Augen unterbrechen, sondern sofort nach dem letzten Ton die Konzertbühne verlassen. Einen Gefühlsausbruch, den die anwesenden Gäste nur allzu nachvollziehen konnten und Sheerans zutiefst menschliche Reaktion ihrerseits mit tosendem Applaus zustimmten.

